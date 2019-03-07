Лента RSS
Подписаться на ленту
03 июля 2019, среда, 17:36
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
03. 07. 2019

Скандальный глава ФВУ предложил журналистке поцеловаться

Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко в нетрезвом виде пообщался с журналисткой канала СТБ по поводу его хамства в адрес чемпионки Анны Соловей. Соответствующий сюжет вышел в программе Вікна. Новини в среду, 3 июля.

Журналистка сделала замечание Башенко о том, что он дает интервью пьяным. На это он ответил: "А вы что анализ брали?". Корреспондент сказала, что чувствует от собеседника запах алкоголя, а Башенко заявил: "Я тоже чувствую от вас запах алкоголя. Вы тоже врете? Так что, может, поцелуемся?".

В самом интервью Башенко еще раз заявил, что сделает все, чтобы выгнать чемпионку Европейских игр 2019 Анну Соловей из сборной.

"Будет заниматься фейсбучным бредом - выгоним, и в ближайшее время. Я ей не хамил, я ее поздравил. Я сделаю все для того, чтоб она не была членом сборной Украины. Я соберу тренеров, уважаемых людей в велосипедном спорте и как они решат, так и будет", - заявил президент ФВУ.

Напомним, что конфликт начался после того, как на странице в Facebook Федерации велосипедного спорта Украины появилось сообщение с поздавлениями с победой на Европейских играх. Поздравления касались победы Анны Соловей, но адресовались "главе Киевской городской федерации велосипедного спорта Мухомору С.В".

Соловей возмутилась в комментариях и заявила, что она вообще не знает этого человека.

Александр Башенко ответил ей на это репликой "ты открыла рот, теперь ты за это будешь платить!"

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Здравствуйте. Я по объявлению о работе.
- Нам нужен человек, который не будет задавать лишних вопросов.
- В смысле?
- До свидания.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.