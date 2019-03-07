Скандальный глава ФВУ предложил журналистке поцеловаться

Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко в нетрезвом виде пообщался с журналисткой канала СТБ по поводу его хамства в адрес чемпионки Анны Соловей. Соответствующий сюжет вышел в программе Вікна. Новини в среду, 3 июля.

Журналистка сделала замечание Башенко о том, что он дает интервью пьяным. На это он ответил: "А вы что анализ брали?". Корреспондент сказала, что чувствует от собеседника запах алкоголя, а Башенко заявил: "Я тоже чувствую от вас запах алкоголя. Вы тоже врете? Так что, может, поцелуемся?".



В самом интервью Башенко еще раз заявил, что сделает все, чтобы выгнать чемпионку Европейских игр 2019 Анну Соловей из сборной.

"Будет заниматься фейсбучным бредом - выгоним, и в ближайшее время. Я ей не хамил, я ее поздравил. Я сделаю все для того, чтоб она не была членом сборной Украины. Я соберу тренеров, уважаемых людей в велосипедном спорте и как они решат, так и будет", - заявил президент ФВУ.

Напомним, что конфликт начался после того, как на странице в Facebook Федерации велосипедного спорта Украины появилось сообщение с поздавлениями с победой на Европейских играх. Поздравления касались победы Анны Соловей, но адресовались "главе Киевской городской федерации велосипедного спорта Мухомору С.В".

Соловей возмутилась в комментариях и заявила, что она вообще не знает этого человека.

Александр Башенко ответил ей на это репликой "ты открыла рот, теперь ты за это будешь платить!"

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Источник: korrespondent.net