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03. 07. 2019

В Японии эвакуируют миллион человек из-за дождей

Власти Японии из-за сильных дождей объявили эвакуацию более миллиона человек с острова Кюсю. Об этом сообщает информагентство Reuters в среду, 3 июля.

Некоторые районы южного острова Кюсю пострадали от обильных осадков - там выпало до 1000 мм осадков, примерно столько же выпадает за весь июль. Синоптики прогнозируют еще на 300 мм больше осадков к вечеру четверга.

Эвакуация объявлена для более миллиона жителей префектур Кагосима и Миядзаки, но доподлинно неизвестно, сколько людей эвакуировались на самом деле. 

Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что жители должны "принять меры для защиты своей жизни, включая раннюю эвакуацию". Так же он приказал военным подготовиться к спасательным операциям.

Напомним, что ранее в Японии зафиксировали температурный рекорд.

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Источник: korrespondent.net

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