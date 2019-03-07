Ивана Купала 2019: самые популярные гадания

Ежегодно в Украине в ночь с 6 на 7 июля проходит праздник Ивана Купала. Он остался в украинской культуре с времен язычества. Поэтому до сих пор на Ивана Купала принято гадать.

Магическую и целебную силу на Ивана Купала приписывают практически всему. Центральное место занимают огонь, вода и травы. Именно в ночь на Купала по легенде единственный раз в году расцветает мистический цветок папоротника. Кто его сумеет найти, тот буде счастлив всю жизнь.

Также считается, что в этот день можно узнать свою судьбу. Для этого девушки использовали множество гаданий.

Ивана Купала 2019: традиции и история.

Ка гадать на Купала по огню

Гадать с помощью праздничного купальского огня можно парам. Нужно взяться за руки и прыгнуть через костер. Если возлюбленные не разомкнут руки, то их ждет долгая и счастливая совместная жизнь.

Гадание по венкам

По традиции на Купала принято собирать полевые цветы и трави и плести из них венок. На закате девушки пускают венки в воду: реку, озеро, ставок, думают о суженном и загадывают желание. Суть гадания заключается в наблюдении за поведением венка.

Если он уплыл далеко от берега или по течению, то желание сбудется или девушка скоро выйдет замуж. Если венок остановился у берега – желание не и ждать скорого брака не стоит. Если венок вовсе утонул – то это предвещает беду.

Купальские гадания по кругам на воде

По кругам на воде гадают вечером в канун праздника Ивана Купала. Для этого нужно набрать в посудину воду и тихонько произнести заветное желание. После этого в посудину нужно бросить камушек, и посчитать количество кругов на воде. Если оно четное – желание сбудется, если нечетное – нет.

Гадание по снам на Ивана Купала

Чтобы вызвать вещий сон на праздник Ивана Купала, закате солнца перед праздником необходимо собрать семь разных цветков, положить их к себе под подушку. Загадав желание необходимо ложится спасть и тогда должен присниться вещий сон, который "расскажет" о судьбе загаданного желания.

Как гадать на Ивана Купала по травам

С помощью трав на Ивана Купала модно погадать на желание. Для этого в полночь необходимо загадать желание, и сорвать пучок травы. Не рассматривая его положить под подушку и лечь спать.

Утром нужно рассмотреть растения и посчитать сколько видов трав и цветов попало в сорванный пучок. Если вы сорвали ровно 12 видов растений - желание сбудется, если меньше – то нет.

Ивана Купала 2019: что нельзя делать в праздник.

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Источник: korrespondent.net