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03. 07. 2019

МИД РФ позитивно восприняло разведение сил

Россия исходит из того, что после разведения сил у Станицы Луганской надо вернуть статус-кво у Золотого и Петровского, где военные Украины заняли прежние позиции. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

В Москве "позитивно восприняли завершившееся в конце июня разведение сил и средств сторон в Станице Луганской".

"После длительной проволочки Украиной сделан практический шаг по осуществлению одобренных на саммите в нормандском формате в Берлине в октябре 2016 года соответствующих договоренностей. Это событие наглядно подтвердило, что при наличии желания Киев способен выполнять взятые на себя обязательства в рамках процесса урегулирования", - отмечается в комментарии.

"Теперь дело за восстановлением статус-кво в двух других районах - н. п. Золотое и Петровское, где ранее уже было проведено разведение, но затем туда вновь зашли подразделения ВСУ и заняли свои прежние позиции. Важно также, чтобы стороны транслировали достигнутый успех в решение иных не менее важных задач, главной из которых является установление долгосрочного режима полного прекращения огня", - говорится в сообщении.

Разведение сил на Донбассе. Что произошло

Ранее сообщалось, что на Донбассе согласовали разведение сил. Так, разведение сил в Станице Луганской проходило в течение трех дней с 26 по 28 июня.

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Источник: korrespondent.net

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