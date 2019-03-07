Зеленский ни разу не звонил. Интервью Климкина тезисно

Министр иностранных дел Украны Павел Климкин уже два месяца пытается уйти в отставку, но его все никак не уволят.

Недавно между министром и президентом Владимиром Зеленским разгорелся скандал из-за ноты России об освобождении украинских моряков. Климкин уверен, что в той ситуации действовал правильно.

Об этом, политическом будущем и вызовах для новой команды власти во внешней политике Климкин рассказал в интервью порталу Лига.net.

Корреспондент.net собрал главные тезисы этого интервью.

Об общении с Зеленским

Последний раз Климкин и Зеленский общались за день до инаугурации.

“Больше он не говорил. Я пытался - звонил в приемную, хотел поделиться идеями относительно визита президента во Францию и Германию. Я претендую на то, что я что-то понимаю в этом… Конечно, телефоны есть в кабинете. Я говорил, что хотел связаться, переговорить пару минут. Я считаю, что у меня есть идеи. Я открыт и готов помочь. И я понимаю, что новая команда имеет право на построение своей собственной политики и механизмов реализации внешней политики”.

О России

“Мы сейчас очень достали Россию. Достали на всех международных аренах. Достали во всех двусторонних контекстах. Достали в судах. Везде достали. Они сейчас больше всего мечтают о том, чтобы наша внешняя политика исчезла как явление вместе со всеми исками, Крымом и всем прочим. Это - их мечта”.

О вызовах во внешней политике

“В целом я бы очертил три главных вызова, от решения которых зависит наше существование. Первое - это российская агрессия и оккупация (Крым и Донбасс); энергетическая безопасность (все составляющие - не только транзит российского газа); экономическая стабильность страны (слабая Украина никому не нужна). Все три вызова невозможно решить отдельно. Новая команда должна четко продавить наши интересы с нашими партнерами, это должна быть единая стратегия решения ключевых вызовов”.

“Я боюсь, что наши партнеры перестанут доверять украинским политикам решать украинские вызовы так, как это видит Украина. И что за нас начнут решать другие - в других столицах”.

О Донбассе

“По Донбассу есть одна главная красная линия: процесс перенастройки Донбасса в украинское правовое поле не должен запустить федерализацию Украины по российскому сценарию. По всему остальному - можем говорить. И я считаю, что по многому нам придется идти на компромиссы. И некоторые из этих компромиссов будут сложными”.

О русском языке для Донбасса

“Я считаю, что там все равно в основном говорили по-русски. Но делать только российское языковое поле - я категорически против. Но я считаю, что есть решения так, чтобы людям ничего не мешало. Но этот процесс не должен запускать федерализацию Украины. Там нужна международная администрация, ведь кто будет готовить выборы? Мы - не можем, Россия - не может. Международная администрация может взять на себя все полномочия по проведению выборов”.

О Крыме

“Что касается Крыма. Наша задача - не отпускать его никогда. Ни эмоционально, ни политически. Ежедневно биться за Крым, пока он не вернется в Украину. Там продолжается зачистка всего проукраинского. Россия переселяет туда десятки тысяч людей. Если мы не заведем туда международные организации, включая гуманитарные, то Россия продолжит устраивать там террор и ситуация в Крыму будет ухудшаться. И главное. Тот, кто будет разводить тему Донбасса и Крыма - тот сдает Крым. Полностью сдает украинский полуостров в обмен на Донбасс. Это - одна тема, один контекст”.

О Пристайко

Ранее Зеленсий предлагал Климкину остаться министром иностранных дел, но он отказался. Новый кандидат на должность главы МИД – Вадим Пристайко. Бывший зам Климкина, действующий министр рекомендовал его в свои приемники.

“Я предлагал несколько кандидатур. Я предлагал не только Пристайко. На этом этапе Зеленский выбрал его в свою команду. Я считаю, что у президента должно быть право выбора. Считаю Вадима профессионалом. Много лет его знаю. Но мы не знаем, какое решение примет Зеленский. Министром может оказаться и кто-то другой. Тем не менее, Вадиму желаю успеха”.

О троллинге Гройсмана

Зеленский призвал премьер-министра Владимира Гройсмана наказать Климкина за самостоятельный ответ на ноту России. Климкин признался, что уже обсудил эту ситуацию с Гройсманом по телефону.

“Я ему сказал, что не хочу играть на руку Москве и демонстрировать внутренние споры. Сказал ему, что принял решение уйти в отпуск. Ну, потроллил его немного: "Ты же тоже в отставку ушел, давай тоже пойдешь в отпуск, тогда и с Украинской стратегией все лучше будет". Посмеялись по-дружески”.

О политическом будущем

Климкин признался, что вел переговоры со Святославом Вакарчуком о походе в парламент в составе его партии Голос. Но не договорился. При этом не исключил сотрудничества с Вакарчуком в будущем.

Сейчас Климкина сватают в мэры Киева.

“Слушайте, многие прикалываются на эту тему. Но я действительно люблю Киев. Хоть никогда и не говорил, что собираюсь идти в мэры. Но, конечно, и не исключаю этого! Есть и другие очень классные идеи”.

Источник: korrespondent.net