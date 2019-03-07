Зеленский ни разу не звонил. Интервью Климкина тезисно

Министр иностранных дел Украны Павел Климкин уже два месяца пытается уйти в отставку, но его все никак не уволят.
Недавно между министром и президентом Владимиром Зеленским разгорелся скандал из-за ноты России об освобождении украинских моряков. Климкин уверен, что в той ситуации действовал правильно.
Об этом, политическом будущем и вызовах для новой команды власти во внешней политике Климкин рассказал в интервью порталу Лига.net.
Корреспондент.net собрал главные тезисы этого интервью.
Об общении с Зеленским
Последний раз Климкин и Зеленский общались за день до инаугурации.
“Больше он не говорил. Я пытался - звонил в приемную, хотел поделиться идеями относительно визита президента во Францию и Германию. Я претендую на то, что я что-то понимаю в этом… Конечно, телефоны есть в кабинете. Я говорил, что хотел связаться, переговорить пару минут. Я считаю, что у меня есть идеи. Я открыт и готов помочь. И я понимаю, что новая команда имеет право на построение своей собственной политики и механизмов реализации внешней политики”.
О России
“Мы сейчас очень достали Россию. Достали на всех международных аренах. Достали во всех двусторонних контекстах. Достали в судах. Везде достали. Они сейчас больше всего мечтают о том, чтобы наша внешняя политика исчезла как явление вместе со всеми исками, Крымом и всем прочим. Это - их мечта”.
О вызовах во внешней политике
“В целом я бы очертил три главных вызова, от решения которых зависит наше существование. Первое - это российская агрессия и оккупация (Крым и Донбасс); энергетическая безопасность (все составляющие - не только транзит российского газа); экономическая стабильность страны (слабая Украина никому не нужна). Все три вызова невозможно решить отдельно. Новая команда должна четко продавить наши интересы с нашими партнерами, это должна быть единая стратегия решения ключевых вызовов”.
“Я боюсь, что наши партнеры перестанут доверять украинским политикам решать украинские вызовы так, как это видит Украина. И что за нас начнут решать другие - в других столицах”.
О Донбассе
“По Донбассу есть одна главная красная линия: процесс перенастройки Донбасса в украинское правовое поле не должен запустить федерализацию Украины по российскому сценарию. По всему остальному - можем говорить. И я считаю, что по многому нам придется идти на компромиссы. И некоторые из этих компромиссов будут сложными”.
О русском языке для Донбасса
“Я считаю, что там все равно в основном говорили по-русски. Но делать только российское языковое поле - я категорически против. Но я считаю, что есть решения так, чтобы людям ничего не мешало. Но этот процесс не должен запускать федерализацию Украины. Там нужна международная администрация, ведь кто будет готовить выборы? Мы - не можем, Россия - не может. Международная администрация может взять на себя все полномочия по проведению выборов”.
О Крыме
“Что касается Крыма. Наша задача - не отпускать его никогда. Ни эмоционально, ни политически. Ежедневно биться за Крым, пока он не вернется в Украину. Там продолжается зачистка всего проукраинского. Россия переселяет туда десятки тысяч людей. Если мы не заведем туда международные организации, включая гуманитарные, то Россия продолжит устраивать там террор и ситуация в Крыму будет ухудшаться. И главное. Тот, кто будет разводить тему Донбасса и Крыма - тот сдает Крым. Полностью сдает украинский полуостров в обмен на Донбасс. Это - одна тема, один контекст”.
О Пристайко
Ранее Зеленсий предлагал Климкину остаться министром иностранных дел, но он отказался. Новый кандидат на должность главы МИД – Вадим Пристайко. Бывший зам Климкина, действующий министр рекомендовал его в свои приемники.
“Я предлагал несколько кандидатур. Я предлагал не только Пристайко. На этом этапе Зеленский выбрал его в свою команду. Я считаю, что у президента должно быть право выбора. Считаю Вадима профессионалом. Много лет его знаю. Но мы не знаем, какое решение примет Зеленский. Министром может оказаться и кто-то другой. Тем не менее, Вадиму желаю успеха”.
О троллинге Гройсмана
Зеленский призвал премьер-министра Владимира Гройсмана наказать Климкина за самостоятельный ответ на ноту России. Климкин признался, что уже обсудил эту ситуацию с Гройсманом по телефону.
“Я ему сказал, что не хочу играть на руку Москве и демонстрировать внутренние споры. Сказал ему, что принял решение уйти в отпуск. Ну, потроллил его немного: "Ты же тоже в отставку ушел, давай тоже пойдешь в отпуск, тогда и с Украинской стратегией все лучше будет". Посмеялись по-дружески”.
О политическом будущем
Климкин признался, что вел переговоры со Святославом Вакарчуком о походе в парламент в составе его партии Голос. Но не договорился. При этом не исключил сотрудничества с Вакарчуком в будущем.
Сейчас Климкина сватают в мэры Киева.
“Слушайте, многие прикалываются на эту тему. Но я действительно люблю Киев. Хоть никогда и не говорил, что собираюсь идти в мэры. Но, конечно, и не исключаю этого! Есть и другие очень классные идеи”.
Источник: korrespondent.net
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