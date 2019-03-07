ВСУ уничтожили позиции сепаратистов на терриконе

Украинские военные из разведывательной группы К-2 из 54-й бригады уничтожили две позиции сепаратистов на Донбассе. Об этом в среду, 3 июля, сообщил волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook и опубликовал видео операции.

"Это за наших медиков", – отметил он.

По словам Мысягина, сепаратисты находились на самой вершине террикона и считали, что имеют прекрасный обзор, контролируют большую территорию и находятся в безопасности.

Но бойцы из группы К-2 сначала подняли волонтерский дрон на самый верх террикона, где он завис "чуть ли не над головами врага". Военные полученное видео проанализировали и оценили обстановку, после чего был нанесен ракетный удар.

"Точно в цель. Две птички – два гнездышка", – написал Мысягин и пообещал: "Это еще не все. Ответка продолжает раздаваться".

Напомним, 1 июля на Донбассе обстреляли из ПТРК санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, двое военнослужащих погибли. Позже под обстрел попали и медики-волонтеры. Они получили пулевые ранения.

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Источник: korrespondent.net