Протесты в Израиле: пострадали более ста полицейских

Свыше 110 израильских полицейских пострадали в произошедших накануне столкновениях с представителями эфиопской общины, более 130 из которых были задержаны, сообщил в среду, 3 июля, пресс-секретарь правоохранительных органов Мики Розенфельд, передает РИА Новости.

Афроизраильтяне протестовали из-за недавней гибели соплеменника в конфликте с полицейским. Перекрыв в час пик крупнейшие автострады страны, они жгли покрышки, закидывали камнями сотрудников правоохранительных органов и атаковали автомобилистов, пытавшихся прорваться через их пикеты.

"В столкновениях, прокатившихся по всей стране, демонстранты ранили 111 полицейских. Полиция арестовала 136 подозреваемых, которые нападали на офицеров и жгли машины", - сообщил Розенфельд.

Отмечается, что протесты начались еще 1 июля из-за гибели 19-летнего представителя общины, которого 30 июня застрелил сотрудник правоохранительных органов в предместье северного города Хайфы. По версии полицейского, которую приводят местные СМИ, он применил оружие, когда разнимал драку между молодыми людьми и сам подвергся нападению с их стороны.

Напомним, в мае украинцам не рекомендовали посещать Израиль. В МИД советуют во время включения сигнала воздушной тревоги воспользоваться бомбоубежищами.

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Источник: korrespondent.net