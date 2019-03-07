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03. 07. 2019

На точке с шаурмой в Бердянске нашли 21 нарушение

На Центральном рынке в Бердянске на точке с шаурмой нашли 21 нарушение. Об этом сообщает местный портал Бердянск 24 в среду, 3 июля.

После проверки точки было принято решение о сборе комиссии по ТЭБ (техногенно-экологической безопасности) и ЧС (чрезвычайным ситуациям).

"21 нарушение. Это нужно еще уметь так все сделать", - по итогам проверки заявил начальник Бердянского городского управления Госпродпотребслужбы Дмитрий Дойнов.

Члены комиссии также высказали сомнения в том, что остальные аналогичные точки работают исключительно в рамках правового поля. Проверки начнутся уже в ближайшее время.

Напомним, что ранее поздравление Владимира Зеленского с Днем Киева вызвало негодование в соцсетях - многие указали президенту, что символом Киева является не шаурма, а перепичка, каштаны, а не липы.

Позже Зеленский опубликовал фото с шаурмой на заправке - написал, что такие перекусы помогают "не отрываться от людей".

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Источник: korrespondent.net

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