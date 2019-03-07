Гибель российских моряков: названо количество выживших

При пожаре на российском глубоководном аппарате в Баренцевом море выжили четыре члена экипажа. Об этом в среду, 3 июля, сообщил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, пишет Интерфакс.

"14 человек погибли, четыре выжили. Это известные данные. Остается лишь снимать головной убор перед памятью героев", - сказал Сивков в эфире российского телеканала.

Тем временем, стали известны имена погибших моряков-подводников.

В то же время, Газета.ru со ссылкой на источник сообщает, что причиной аварии на глубоководном аппарате могло стать короткое замыкание в электроэнергетической системе корабля. По его словам, замыкание вызвало возгорание в помещении аккумуляторных батарей.

Он добавил, что пожар на аппарате произошел на глубине 280 метров. На протяжении полутора часов подводники боролись за живучесть корабля.

"В итоге, отметил источник, 14 моряков ценой своей жизни смогли сохранить аппарат и отбуксировать его на военно-морскую базу Североморск", - говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в результате пожара на российской подлодке погибли 14 военных. Позже выяснилось, что возгорание произошло не на самой субмарине, а на атомной глубоководной станции.

Ранее СМИ сообщали, что на борту аппарата было 25 человек.

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Источник: korrespondent.net