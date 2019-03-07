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03. 07. 2019

Делегация из Грузии посетила пункт пропуска на Донбассе

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) Гнутово в Донецкой области в районе проведения операции Объединенных сил посетила делегация из Грузии во главе с замминистра вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, здравоохранения и социальных дел. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в среду, 3 июля.

"Делегаты из Грузии, которые занимаются социальными вопросами вынужденно перемещенных лиц, решают вопросы о соблюдении их прав и пытаются помочь пострадавшим от вражеской агрессии на их территории, ознакомились с особенностями функционирования контрольного пункта Гнутово", – говорится в сообщении.

Отмечается, что иностранные гости отметили комфортные условия для граждан, пересекающих КПВВ, скорость контрольно-проверочных операций.

Также члены делегации получили информацию о проблемах с пересечением линии разграничения со стороны неподконтрольной территории Украины, обстрелах со стороны сепаратистов, их действиях в отношении принуждения гражданских лиц оформлять фейковые "документы республик" и препятствии для выезда молодежи, которая планирует поступать в вузы на контролируемой украинским правительством территории.

Представители грузинской делегации в свою очередь поделились собственным опытом противостояния российской агрессии и подчеркнули необходимость постоянной всесторонней помощи лицам, которые остались на временно оккупированных территориях Украины.

Cмотрите фотогалерею: Делегация из Грузии посетила пункт пропуска на Донбассе

Напомним, в июне зону проведения ООС посетила делегация британских военных. Ее возглавлял начальник Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит.

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Источник: korrespondent.net

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