СБУ изъяла более 40 кг янтаря на Закарпатье

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Закарпатской области незаконную переправку партии янтаря в страны Европы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 3 июля.

Так, во время проверки на таможенном посту Солотвино правоохранители обнаружили почти 43 килограмма янтаря в автомобиле иностранца. Он скрывал камни в специально оборудованных конструктивных полостях транспортного средства.

По предварительным оценкам, стоимость изъятой продукции по ценам "черного рынка" может превышать 1,2 млн гривен.

"По материалам СБУ подразделения Государственной фискальной службы проводят неотложные меры для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности", – говорится в сообщении.

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Ранее в киевском аэропорту Борисполь у китайца нашли 30 кг янтаря. Он намеревался попасть на рейс в Пекин с двумя чемоданами ценного камня. Однако товар ему пришлось оставить в Украине.

Напомним, в Одесской области СБУ изъяла более шести тонн янтаря, расфасованного и отобранного для огранки, а также более полтонны обработанного камня.

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Источник: korrespondent.net