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03. 07. 2019

Луценко назначил себе нового заместителя

Генеральный прокурор Юрий Луценко назначил своим заместителем Сергея Кизя. Об этом сообщается на сайт Генпрокуратуры.

"В среду, 3 июля, приказом генерального прокурора Украины Юрия Луценко в соответствии с рекомендацией Совета прокуроров Украины на должность заместителя генерального прокурора назначен государственный советник юстиции 3-го класса Сергей Кизь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в органах прокуратуры Сергей Кизь работает с 2002 года.

Ранее он занимал должность начальника Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственном бюро расследований, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах ГПУ.

Ранее президент Владимир Зеленский повторно просил Раду уволить Луценко и Климкина. Указанные представления президент внес на рассмотрение народных депутатов 11 июня.

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Источник: korrespondent.net

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