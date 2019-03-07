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03. 07. 2019

Два бойца ВСУ получили ранения на Донбассе

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Двое украинских военных были ранены, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в среду, 3 июля.

Так, враг применял минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы фиксировались вблизи населенных пунктов Водяное, Опытное, Марьинка, Зайцево, Пивденне и Новолуганское.

Подразделения ВСУ открывали ответный огонь. Потери противника уточняются.

Напомним, за сутки 2 июля сепаратисты на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них восемь раз – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия. В тот день один боец ВСУ получил боевую травму. По данным разведки, ответным огнем один сепаратист был убит и еще двое ранены.

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Источник: korrespondent.net

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