Украина - столица кори. Но половина боится вакцин

Свежее исследование независимого благотворительного фонда Wellcome Trust показало, что каждый второй украинец сомневается в эффективности и безопасности вакцинации от болезней.

Неудивительно, что Украина стала одной из причин эпидемии кори в Европе. В 2018 году число заразившихся выросло в три раза - 83 тысячи человек. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Как в мире относятся к прививкам

Исследование Wellcome Trust, результаты которого опубликовало издание Popular Science, было сосредоточено на опросе жителей разных стран.

Респондентам задавались вопросы о доверии к различным медицинским явлениям, в частности, к вакцинации. Людей спрашивали, считают ли они прививки важными, эффективными и безопасными.

Согласно полученным данным, вакцины считают безопасными 59 процентов жителей Западной Европы и 50 процентов жителей Восточной Европы, по сравнению с 79 процентами во всем мире.

Эффективность вакцин признают 84 процента жителей планеты, и 92 процента говорят, что их ребенок прошел вакцинацию.

Опрос показал, что самыми приверженными прививкам являются страны, где относительно недавно удалось подавить вспышки болезней массовой вакцинацией. Это государства Африки, Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии.

Но в некоторых странах Европы, несмотря на хорошую систему здравоохранения и образования, уровень доверия к вакцинам невысок. Самый высокий уровень недоверия к вакцинам отмечается во Франции, где он составляет 33 процента.

Среди жителей развитых стран набирает популярность движение антипрививочников. Каждый третий гражданин Франции, где за четыре первых месяца 2019 зафиксировали более трех тысяч заражений кори, считает вакцину небезопасной.

Каждый второй украинец сомневается, что прививки эффективно защищают от болезней. Напомним, что в прошлом году корью в Украине заболели 50 тысяч человек. В течение только половины 2019 года это число увеличилось - заразились 55,3 тысячи человек, из них 29316 детей.

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Вероятно, это связано с тем, что жители Европы, давно не сталкивавшиеся с вирусными эпидеями, считают проблему надуманной и призванной увеличить прибыль фармакологических компаний.

В целом эксперты отмечают абсурдный парадокс: люди, которые используют интернет для поиска медицинской информации, куда чаще являются противниками вакцин чем люди, которые привыкли в вопросах здоровья полагаться на мнение врача.

Медики выдвигают еще одно объяснение непопулярности вакцинации: в странах с хорошо развитой медициной и высоким уровнем жизни люди беззаботнее относятся к риску заболеть.

Также в негативном отношении к прививкам винят социальные сети, молниеносно распространяющие дезинформацию.

А вот жители третьего мира хорошо знают риски, ведь болезнь понесет за собой серьезные финансовые потери, а последствия заболевания, такие как инвалидность или смерть, могут и вовсе разорить семью.

Стоит отметить, что масштабная вакцинация привела к тому, что детская смертность в 21 веке исчезла из списка самых распространенных причин преждевременной смерти.

Украина заразила корью Европу

Корь - опасное и крайне заразное (практически 100-процентная заражаемость) вирусное заболевание. До изобретения вакцины в 1963 году от кори ежегодно умирали миллионы людей.

В 2016 году число смертельных случаев впервые сократилось до 90 тысяч. Но по итогу 2018 года стремительно выросла - до 230 тысяч.

Против кори не существует лечения, но есть вакцина, которая входит в обязательный прививочный календарь.

В трех четвертях лабораторно подтвержденных случаев заражения в Украине пациенты не имели никакой истории иммунизации.

Распространение болезни из-за нехватки прививок происходит во всех регионах Украины. Но частично вспышка болезни произошла из-за вооруженного конфликта на Донбассе.

В Всемирной организации здравоохранения отмечают, что для предотвращения вспышек заболеваемости нужно, чтобы прививки были по меньшей мере у 95 процентов населения.

Уровень доверия украинцев к вакцинам начал падать с 2008 года, когда после прививки от кори в Краматорске умер старшеклассник Антон Тищенко. Тогда президент Виктор Ющенко отменил обязательную вакцинацию.

Несмотря на то, что смерть Антона не была связана с вакционой, в памяти населения укоренилось негативное отношение к прививкам.

Корь в Украине: мифы о прививках и где их сделать

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Источник: korrespondent.net