Зеленский призвал Канаду инвестировать в Донбасс

Президент Владимир Зеленский призывает канадский бизнес к инвестициям в Украине и предлагает создать специальный инвестфонд. Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса из Economic Club of Canada в Торонто в среду, 3 июля, сообщила пресс-служба главы государства.

"Инвестируйте в Украину! Почему? Потому что мы - одна из самых перспективных стран с большим потенциалом роста", - сказал Зеленский.

По его словам, главные задачи нового руководства Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы, Государственной налоговой и таможенной служб – преодолеть контрабанду и коррупцию, прекратить давление на "белый" бизнес.

По убеждению Зеленского, потенциал поступлений в государственный бюджет Украины в результате прекращения контрабанды, преодоления коррупции и выведения экономики из тени предварительно оценивается почти в 10 млрд долларов США в год.

Среди отраслей, которые могут заинтересовать инвесторов, он назвал ІТ, производство "зеленой" энергии и добычу полезных ископаемых. Так, канадская компания Brookfield уже инвестирует десятки миллионов долларов в строительство ІТ-центра во Львове.

"Мы очень заинтересованы в реализации не менее пяти таких проектов в основных городах, где сконцентрирован ІТ-бизнес и соответствующие университеты", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, особой темой является восстановление Донбасса, поэтому проекты по инвестированию в регион будут рассматриваться в первую очередь.

Президент также предложил создать специальный инвестфонд для совместного инвестирования канадцев украинского происхождения в проекты в Украине.

"Как президент Украины могу гарантировать полную поддержку реализации такого проекта и защиту инвестиций. Для этого создается отдельная команда", - сказал Зеленский.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ и Всемирным банком.

Напомним, президент Украины Зеленский находится в Канаде с рабочим визитом. Во вторник он провел ряд встреч, в частности - с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

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Источник: korrespondent.net