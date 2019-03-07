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03. 07. 2019

В Черное море вошел большой разведывательный корабль ВМС Франции

Большой разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lome (Дюпюи-де-Лом) в среду, 3 июля, пройдя пролив Босфор, вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информированные источники.

Согласно открытым источникам, корабль Dupuy de Lome используется для ведения радиоэлектронной разведки в интересах Управления военной разведки Франции (DRM).

Радиоэлектронное оборудование Dupuy de Lome включает в себя комплексы радио- и радиотехнической разведки, станцию предупреждения о радиолокационном облучении и идентификации, станции спутниковых систем связи и две навигационные РЛС. Его аппаратура позволяет обнаруживать, пеленговать и проводить технический анализ излучений различных РЛС, а также перехватывать, пеленговать и прослушивать сигналы систем связи (включая спутниковые).

Весной 2014 года во время кризиса на Украине и событий в Крыму Dupuy de Lome находился в акватории Черного моря.

Как сообщалось, военно-морские учения Sea Breeze-2019 проходят с 1 по 12 июля. В этом году в учениях принимают участие более 3 тысяч военнослужащих из 19 стран. Военные отработают выполнение задач по стандартам НАТО – на земле, на воде, под водой и в воздухе. Учения пройдут в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Также стало известно, что российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море. Для этого они используют противолодочный корабль Касимов и сторожевик Пытливый.

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Источник: korrespondent.net

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