В Украине в шесть раз выросли продажи б/у авто

Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в январе-июне 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос в 6 раз и составил 250,1 тысячи авто. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации Укравтопром.

Отмечается, что по итогам первого полугодия 2019 года ТОП-5 марок легковых машин, которые сменили иностранных владельцев на украинских, выглядит следующим образом: Volkswagen - 48 793 штук; Opel - 24 414 штук; Audi - 19 072 штук; Renault - 18 822 штук; Skoda - 17 766 штук.

Также сообщается, что в июне украинцы зарегистрировали 19,2 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом.

"Несмотря на то, что это самый низкий показатель с начала текущего года, такое количество регистраций превзошло результат прошлогоднего июня в 2,2 раза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшую долю в регистрациях старых иномарок охватили автомобили в возрасте от 5 до 10 лет - 46%.

"Машины старше 10 лет охватили 35% июньского рынка ввозимых из-за границы легковых с пробегом. Остальные 19% пришлись на авто до 5 лет", - говорится в сообщении.

Самой популярной маркой среди импортного "сэконд-хенда" остается Volkswagen - с показателем 2 960 авто. Второй по популярности стала Skoda, 1 742 автомобилей которой поменяли свои иностранные номера на украинские.

Ранее сообщалось, что объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине снизился на 16% и составил 3398 машин.

В целом в первом квартале 2019 года в Украине зарегистрированы более 18 тысяч новых автомобилей на сумму $550 млн.

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Источник: korrespondent.net