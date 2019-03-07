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03. 07. 2019

Супрун рассказала о пользе мата для украинцев

Наука приводит немало аргументов "за" ненормативную лексику. Об этом сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Глава Минздрава пишет, что метко и точно примененная брань, описывающая отношение человека к ситуации, и не направлена на что, чтобы ​​обидеть собеседника, а полезна для здоровья. Исследования показывают, что именно такая ругань и применяется в быту чаще всего. Она приводит к нейтральным или положительным результатам.

По словам Супрун, когда человек отвечает нецензурной лексикой на неприятную ситуацию, а не на человека, то чувствует облегчение - мозг реагирует на это выделением эндорфинов, которые участвуют в обезболивании или удовлетворении. Исследования показали эффективность ругательств в уменьшении боли, усилении сердцебиения и повышении болевого порога.

При этом она уточняет, что матом следует пользоваться в нужные моменты, а не разговаривать им постоянно. Иначе мозг привыкает и перестает воспринимать брань как нечто экстраординарное.

Супрун рассказывает, что помимо всего прочего долгожителей объединяет свободное выражение своих эмоций, а угнетение эмоций связано с высокой заболеваемостью раком и гипертонией.

Министр пишет, что ругань и жизнь в социуме тесно связаны, и не самым худшим образом. Считается, что люди трансформировли в брань животную реакцию  в ответ на боль и страх, а также присущую приматам агрессию. Таким образом можно и выразить свои чувства, и никого не травмировать.

Кроме того, применение мата в общении в ряде случаев указывает на близость людей и хороший эмоциональный контакт между ними. Когда коллеги начинают между собой материться, значит, они стали командой - таковы исследования. Однако ненормативная лексика в официальных речах воспринимается как некомпетентность, предупредила Супрун.

Как сообщалось, в Верховной Раде во вторник, 2 июля, зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию, который языком оригинала также называется "про дематюкацію мови".

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Источник: korrespondent.net

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