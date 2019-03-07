МВД усилило патрули в Станице Луганской

Министерство внутренних дел усилило полицейские патрули и пограничные наряды на КПВВ после разведения сил в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Я подчеркиваю, что Станица Луганская - это украинский город. Несмотря на отвод военных, полиция, пограничники, нацгвардейцы и специалисты ГосЧС несут службу в усиленном варианте. Мы усилили полицейские патрули дополнительными 56 полицейскими, а также пограничные наряды на КПВВ", - заявил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян во время рабочей поездки в Станицу Луганскую.

Он добавил, что в Станице Луганской продолжают работать саперы ГосЧС.

Разведение сил на Донбассе. Что произошло

Ранее сообщалось, что на Донбассе согласовали разведение сил. Так, разведение сил в Станице Луганской проходило в течение трех дней с 26 по 28 июня.

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Источник: korrespondent.net