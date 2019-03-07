ЦИК отменила регистрацию на выборах Шария

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию блогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты. Соответствующее решение на заседании 3 июня поддержали все присутствующие члены ЦИК, сообщает Громадське.

Причиной снятия с выборов стало то, что Шарий не проживал последние пять лет в Украине, как того требует закон.

Ранее ЦИК отменила регистрацию Андрея Клюева кандидатом на выборах в Верховную раду.

Напомним, 2 июля Центризбирком зарегистрировал Шария кандидатом на досрочных выборах в парламент.

Позже Служба безопасности Украины передала в ЦИК документы о том, что Шарий не находился в Украине с 2012 года, а Клюев − с 2014 года.

Корреспондент.net разбирался в скандалах из-за регистрации кандидатов в депутаты.

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Источник: korrespondent.net