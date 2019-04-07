Лента RSS
Подписаться на ленту
04 июля 2019, четверг, 01:10
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
04. 07. 2019

Пресс-секретарь Зеленского ходила на допрос в ГПУ

 
Генеральная прокуратура в среду, 3 июля, направила запрос в Офис президента Украины  относительно заявлений пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

ГПУ просит предоставить информацию относительно опровержения или подтверждения публичных высказываний пресс-секретаря президента Зеленского о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины.

Как пояснили в ведомстве, речь идет о ситуации, когда 6 июня 2019 года в прямом эфире телеканала 1+1 Мендель сообщила о случаях обстрела украинскими военными гражданских объектов в ответ на провокации сепаратистов.
 
"Это выступление сразу было распространено в средствах массовой информации и пророссийских Интернет-изданиях с утверждением о том, что Вооруженные силы Украины обстреливают мирных жителей Донбасса и такие факты, как считают авторы соответствующих сообщений, признали в Администрации президента Украины", − подчеркнули в Генпрокуратуре.
 
Также пресс-служба ведомства указала, что слова Мендель, вероятно, будут поданы российскими представителями в Офис прокурора Международного уголовного суда как доказательство якобы нарушения законов и обычаев войны украинскими военными и могут стать основанием для обвинения ВСУ в обстрелах.
 
В связи с данной ситуацией пресс-секретарь президента была вызвана 1 июля 2019 года в ГПУ для допроса в качестве свидетеля с целью разъяснения вышеуказанных публичных высказываний. Однако, как заявили в ГПУ, она отказалась давать показания и указать источник информации, отметив, что сам допрос является политизированным и может быть использован против нее.
 
В ГПУ уточнили, что на данный момент уголовные производства по заявлениям Мендель не начинались, а запрос в Офис президента был направлен для разъяснения ее действий как лица, уполномоченного обнародовать официальную позицию главы государства.
 
Напомним, 3 июня стало известно, что пресс-секретарем президента Владимира Зеленского стала журналистка Юлия Мендель. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Здравствуйте. Я по объявлению о работе.
- Нам нужен человек, который не будет задавать лишних вопросов.
- В смысле?
- До свидания.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.