Пресс-секретарь Зеленского ходила на допрос в ГПУ

Генеральная прокуратура в среду, 3 июля, направила запрос в Офис президента Украины относительно заявлений пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

ГПУ просит предоставить информацию относительно опровержения или подтверждения публичных высказываний пресс-секретаря президента Зеленского о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины. ГПУ просит предоставить информацию относительно опровержения или подтверждения публичных высказываний пресс-секретаря президента Зеленского о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины.

Как пояснили в ведомстве, речь идет о ситуации, когда 6 июня 2019 года в прямом эфире телеканала 1+1 Мендель сообщила о случаях обстрела украинскими военными гражданских объектов в ответ на провокации сепаратистов.

"Это выступление сразу было распространено в средствах массовой информации и пророссийских Интернет-изданиях с утверждением о том, что Вооруженные силы Украины обстреливают мирных жителей Донбасса и такие факты, как считают авторы соответствующих сообщений, признали в Администрации президента Украины", − подчеркнули в Генпрокуратуре.

Также пресс-служба ведомства указала, что слова Мендель, вероятно, будут поданы российскими представителями в Офис прокурора Международного уголовного суда как доказательство якобы нарушения законов и обычаев войны украинскими военными и могут стать основанием для обвинения ВСУ в обстрелах.

В связи с данной ситуацией пресс-секретарь президента была вызвана 1 июля 2019 года в ГПУ для допроса в качестве свидетеля с целью разъяснения вышеуказанных публичных высказываний. Однако, как заявили в ГПУ, она отказалась давать показания и указать источник информации, отметив, что сам допрос является политизированным и может быть использован против нее.

В ГПУ уточнили, что на данный момент уголовные производства по заявлениям Мендель не начинались, а запрос в Офис президента был направлен для разъяснения ее действий как лица, уполномоченного обнародовать официальную позицию главы государства.

Напомним, 3 июня стало известно, что пресс-секретарем президента Владимира Зеленского стала журналистка Юлия Мендель.

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Источник: korrespondent.net