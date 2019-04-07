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04. 07. 2019

В Италии при извержении вулкана погиб турист

 
В результате извержения вулкана на итальянском острове Стромболи погиб турист, а его товарищ получил ранения. Об этом в среду, 3 июля, сообщило издание RaiNews.

Отмечается, что погибшим оказался 35-летний мужчина из сицилийского города Милаццо, который вместе с другом находился на прогулке в районе вершины вулкана. 

В настоящее время поисково-спасательные бригады пытаются спасти еще двух туристов, которые оказались в ловушке из-за стекающей лавы.
 
Вулкан на острове Стромболи к северу от Сицилии выбросил столб дыма после серии взрывов и извержения. По словам очевидцев, по склону горы стекают два потока лавы. Падающий с неба пепел привел к нескольким возгораниям на небольшом острове.
 
Как указывает издание, два взрыва, произошедшие днем в кратере вулкана, стали самыми сильными за всю историю наблюдений (система мониторинга вулканов заработала в Италии в 1985 году). 
 
 
Напомним, в феврале на Сицилии проснулся вулкан Этна, который является самым высоким действующим вулканом Европы.

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Источник: korrespondent.net

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