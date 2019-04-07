В РФ выдвинули обвинения 18 украинским морякам

Федеральная служба безопасности России предъявила обвинения в окончательной редакции 18 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом в среду, 3 июля, сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

По его словам, представители ФСБ провели следственные действия в отношении нескольких моряков и предъявили обвинение Виктору Беспальченко, Владимиру Варимезу, Вячеславу Зинченко и Юрию Безъязыкову.

Полозов ожидает, что 4, 5 и 9 июля российские следователи предъявят окончательные обвинения остальным шести морякам.

Напомним, 25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные у Керченского пролива в ноябре прошлого года. В Кремле заявили, что Москва не изменит позицию по вопросу освобождения украинских моряков. В РФ считают, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к инциденту в Керченском проливе. Путин отреагировал на просьбу Зеленского о моряках

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Источник: korrespondent.net