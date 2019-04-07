ЦИК зарегистрировала 317 официальных наблюдателей

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 3 июля зарегистрировала 317 официальных наблюдателей на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По информации отдела взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК, зарегистрированы семь официальных наблюдателей от двух иностранных государств и 310 − от девяти международных организаций.

В частности, на заседании в среду, 3 июля, ЦИК зарегистрировала по два официальных наблюдателя от Литовской Республики и Международной неправительственной организации Координационный ресурсный центр.

Кроме того, в одномандатных избирательных округах комиссия зарегистрировала уполномоченных лиц от политической силы Патриот, а в общегосударственном многомандатном избирательном округе − уполномоченных от партии ВО Свобода.

Российских наблюдателей на выборах в Раду не будет

Ранее сообщалось, что представители Миссии БДИПЧ ОБСЕ планируют привлечь во время выборов около 850 наблюдателей.

Напомним, 2 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для наблюдателей ПАСЕ.

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Источник: korrespondent.net