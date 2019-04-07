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04. 07. 2019

В ФРГ судят мужчину за сотрудничество с сепаратистами на Донбассе

 

Гражданин ФРГ в среду, 3 июля, предстал перед судом в Дортмунде по обвинению в сотрудничестве с сепаратистами в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" ("ДНР").

Обвиняемый из города Лене в восточной части Вестфалии признал, что в период с 2014 по 2016 год он являлся членом одного из вооруженных спецподразделений "ДНР". В то же время он утверждает, что никогда не принимал участия в боевых действиях в Донбассе.

Подсудимый − уроженец СССР, его отец − украинец. Он был задержан по возвращении в ФРГ в аэропорту Ганновера. Ему вменяется в вину подготовка масштабного насильственного акта, создающего угрозу для государства, а также нарушение закона о контроле над боевыми вооружениями.
 
На суде в Дортмунде 43-летний обвиняемый показал, что счел своим гражданским долгом защищать непризнанную "Донецкую народную республику" от украинской армии.
 
По его словам, его обучили, как обращаться с оружием, но поначалу он, будучи профессиональным сварщиком, занимался починкой разрушенных газо- и водопроводов, впоследствии же вступил в подразделение охраны, но "никогда не был на фронте".
 
Обвиняемый утверждает, что под конец его охватило полное разочарование.
 
"Я оказывал поддержку людям, которые наживались на войне", − пояснил он.
 
По мнению наблюдателей, обвиняемый может рассчитывать на условное наказание.
 
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Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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