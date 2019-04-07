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04. 07. 2019

В Конгрессе США осудили возвращение России в ПАСЕ

 
Группа поддержки Украины в Конгрессе США призвала поддержать внесенный Палатой представителей проект двухпартийной резолюции, которая осуждает возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.

"Сопредседатели Конгрессового украинского кокуса представили двухпартийную резолюцию, в которой осудили решение ПАСЕ о восстановлении права голоса делегации РФ", − отмечается в сообщении посольства.

В частности, в тексте резолюции выражается обеспокоенность решением ПАСЕ, которое не предусматривает наказание за преступления России и поощряет президента Владимира Путина к новым.
 
"Россия была справедливо изгнана из СЕ за атаку против суверенитета Украины в Крыму. <...> Россия не должна быть вознаграждена за ее антидемократическое поведение, которое снова и снова повторяется. Призываем всех своих коллег в Палате представителей поддержать эту двухпартийную резолюцию", − заявили конгрессмены во время официального представления резолюции.
 
Напомним, 26 июня ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.
 
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Источник: korrespondent.net

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