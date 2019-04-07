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04. 07. 2019

Путин назвал условие улучшения отношений с Киевом

 
Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью газете Corriere della Sera, что диалог и улучшение отношений между Москвой и Киевом возможны, если президент Украины Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания. Об этом в четверг, 4 июля сообщило агентство ТАСС.
 
"(Конструктивный диалог с Киевом) возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе, перестав называть их сепаратистами. И украинские власти должны уважать минские соглашения, а не игнорировать их", − подчеркнул Путин.
 
Он также добавил, что "граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не заявлений, а конкретных действий и изменений к лучшему".
 
Зеленский уточнил, что скажет Путину при встрече
 
Ранее президент РФ выразил уверенность, что Москва восстановит взаимодействие с Киевом, несмотря на состояние отношений с украинскими элитами. 

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Источник: korrespondent.net

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