Путин назвал условие улучшения отношений с Киевом

Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью газете Corriere della Sera, что диалог и улучшение отношений между Москвой и Киевом возможны, если президент Украины Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания. Об этом в четверг, 4 июля сообщило агентство ТАСС.

"(Конструктивный диалог с Киевом) возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе, перестав называть их сепаратистами. И украинские власти должны уважать минские соглашения, а не игнорировать их", − подчеркнул Путин.

Он также добавил, что "граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не заявлений, а конкретных действий и изменений к лучшему".

Зеленский уточнил, что скажет Путину при встрече

Ранее президент РФ выразил уверенность, что Москва восстановит взаимодействие с Киевом, несмотря на состояние отношений с украинскими элитами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net