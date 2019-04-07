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04. 07. 2019

Туристам в Египте разрешат бесплатно фотографировать древности

 
На всей территории Египта с 1 августа разрешат бесплатно фотографировать и снимать на мобильные телефоны в музеях и возле археологических памятников. Об этом говорится в сообщении египетского министерства по делам памятников древности в Facebook, опубликованном 3 июля.
 
Отмечается, что такое решение приняло руководство Высшего совета по делам памятников древности страны. Там уверены, что разрешение фотографировать в музеях и в районах археологических памятников должно привлечь в Египет больше туристов.
 
При этом в Совете предупредили, что использовать фотовспышки внутри музеев, в древних гробницах и в храмах по-прежнему запрещено.
 
Ранее за использование фотокамер с посетителей достопримечательностей взимали плату, которая зависела от значимости музея или археологического памятника.
 
Некоторые особо ценные экспонаты фотографировать было запрещено.
 
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Ранее сообщалось, что МИД Египта потребовал от Великобритании возвращения каменного бюста фараона Тутанхамона.

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Источник: korrespondent.net

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