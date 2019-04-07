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04. 07. 2019

В Литве объявили режим ЧП из-за засухи

Литва в среду, 3 июля, объявила чрезвычайное положение из-за сильной засухи. Об этом сообщило агентство AFP.

Отмечается, что фермерские хозяйства опасаются снижения урожайности до 50%, во многих реках почти не осталось воды, что угрожает экосистемам, флоре и фауне, а также судоходству,  

По словам министра охраны окружающей среды Литвы Кестутиса Мажейки, никто не сомневается в том, что причиной засухи является изменение климата.

Он также призвал соседнюю Беларусь наполнить реку Нерис водой из Вилейского водохранилища.

Июнь 2019 года в Литве стал самым жарким месяцем за все время метеорологических наблюдений. Столбики термометров 12 июня повысились до рекордных 35,7 градуса.

На западе Литвы и в соседней Латвии бушуют пожары.

Благодаря введению ЧП, Литва может оказывать фермерам финансовую поддержку, не опасаясь нарушить действующие в Евросоюзе правила.

Ранее сообщалось, что в Польше зарегистрировали масштабную засуху.

Напомним, Австралия впервые за 12 лет согласилась на импорт пшеницы из-за засухи в стране.

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Источник: korrespondent.net

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