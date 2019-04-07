Лента RSS
Подписаться на ленту
04 июля 2019, четверг, 07:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
04. 07. 2019

Итоги 03.07: Дематюкация и скандал с кандидатами

 
Делегация ПАСЕ досрочно прекратила миссию в Украине
 
Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая прибыла в Украину для работы на досрочных парламентских выборах, досрочно прекратила свою деятельность.
 
Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила о сожалении в связи с тем, что Киев отозвал приглашения у наблюдателей европейского ведомства.
 
Президент заявил о большой приватизации в Украине
 
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером рассказал о подготовке большой приватизации в Украине в 2019 году.
 
Также глава государства подчеркнул, что страна достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реализацию реформ после избрания нового состава Верховной Рады.
 
Шария и Клюева сняли с выборов в Раду
 
Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию блогера Анатолия Шария и Андрея Клюева кандидатами в народные депутаты.
 
Ранее СБУ предоставила документы о том, что Шарий не находился в Украине с 2012 года, а Клюев − с 2014 года.
 
Корреспондент.net разбирался в последних скандалах из-за регистрации кандидатов в депутаты.
 
В парламент внесли законопроект о противодействии сквернословию

Народный депутат Ольга Богомолец внесла в Верховную Раду законопроект О противодействии сквернословию (Про дематюкацію мови). Инициатива вызвала бурную реакцию в соцсетях и среди политиков.

Корреспондент.net разбирался в сути вопроса.

Кабмин обязали восстановить отделения Укрпочты

Окружной административный суд Киева обязал Министерство инфраструктуры Украины восстановить стационарные почтовые отделения в селах с населением менее 2000 жителей.

В Украине завершился весенний призыв

В Украине на срочную военную службу в 2019 году призвали и направили в войска 17 тысяч 370 человек.

В ВСУ отметили, что в течение апреля-июня на службу были призваны мужчины 1992-1999 годов рождения. Военные комиссариаты выполнили государственное задание на 100%.

Путин одобрил выход из ракетного договора

Президент России Владимир Путин подписал закон, который приостанавливает действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 

Главой Европарламента стал итальянский депутат

Новым председателем Европарламента избран итальянский депутат Давид-Мария Сассоли, который представляет союз партий социалистической направленности.

Корреспондент.net собрал подробности согласования кандидатур на ключевые посты ЕС.

Кабмин дал прогноз развития экономики до 2022

Кабинет Министров одобрил макропоказатели на 2020-2022 годы. Прогноз базируется на расчетах развития экономики Украины в целом и по секторам.

Так, согласно базовому сценарию, в 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3,3%, в 2021 году − на 3,8%, в 2022 году − на 4,1%.

По сценарию №2, в 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3,6%, в 2021 году − на 3,6%, в 2022 году − на 3,3%.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Здравствуйте. Я по объявлению о работе.
- Нам нужен человек, который не будет задавать лишних вопросов.
- В смысле?
- До свидания.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.