Итоги 03.07: Дематюкация и скандал с кандидатами

Народный депутат Ольга Богомолец внесла в Верховную Раду законопроект О противодействии сквернословию (Про дематюкацію мови). Инициатива вызвала бурную реакцию в соцсетях и среди политиков.
Корреспондент.net разбирался в сути вопроса.
Кабмин обязали восстановить отделения Укрпочты
Окружной административный суд Киева обязал Министерство инфраструктуры Украины восстановить стационарные почтовые отделения в селах с населением менее 2000 жителей.
В Украине завершился весенний призыв
В Украине на срочную военную службу в 2019 году призвали и направили в войска 17 тысяч 370 человек.
В ВСУ отметили, что в течение апреля-июня на службу были призваны мужчины 1992-1999 годов рождения. Военные комиссариаты выполнили государственное задание на 100%.
Путин одобрил выход из ракетного договора
Президент России Владимир Путин подписал закон, который приостанавливает действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Главой Европарламента стал итальянский депутат
Новым председателем Европарламента избран итальянский депутат Давид-Мария Сассоли, который представляет союз партий социалистической направленности.
Корреспондент.net собрал подробности согласования кандидатур на ключевые посты ЕС.
Кабмин дал прогноз развития экономики до 2022
Кабинет Министров одобрил макропоказатели на 2020-2022 годы. Прогноз базируется на расчетах развития экономики Украины в целом и по секторам.
Так, согласно базовому сценарию, в 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3,3%, в 2021 году − на 3,8%, в 2022 году − на 4,1%.
По сценарию №2, в 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3,6%, в 2021 году − на 3,6%, в 2022 году − на 3,3%.
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Источник: korrespondent.net
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