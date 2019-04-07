Итоги 03.07: Дематюкация и скандал с кандидатами

Делегация ПАСЕ досрочно прекратила миссию в Украине

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая прибыла в Украину для работы на досрочных парламентских выборах, досрочно прекратила свою деятельность.

Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила о сожалении в связи с тем, что Киев отозвал приглашения у наблюдателей европейского ведомства.

Президент заявил о большой приватизации в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером рассказал о подготовке большой приватизации в Украине в 2019 году.

Также глава государства подчеркнул, что страна достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реализацию реформ после избрания нового состава Верховной Рады.

Шария и Клюева сняли с выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию блогера Анатолия Шария и Андрея Клюева кандидатами в народные депутаты.

Ранее СБУ предоставила документы о том, что Шарий не находился в Украине с 2012 года, а Клюев − с 2014 года.

Корреспондент.net разбирался в последних скандалах из-за регистрации кандидатов в депутаты.

В парламент внесли законопроект о противодействии сквернословию

Народный депутат Ольга Богомолец внесла в Верховную Раду законопроект О противодействии сквернословию (Про дематюкацію мови). Инициатива вызвала бурную реакцию в соцсетях и среди политиков. Корреспондент.net разбирался в сути вопроса. Кабмин обязали восстановить отделения Укрпочты Окружной административный суд Киева обязал Министерство инфраструктуры Украины восстановить стационарные почтовые отделения в селах с населением менее 2000 жителей. В Украине завершился весенний призыв В Украине на срочную военную службу в 2019 году призвали и направили в войска 17 тысяч 370 человек. В ВСУ отметили, что в течение апреля-июня на службу были призваны мужчины 1992-1999 годов рождения. Военные комиссариаты выполнили государственное задание на 100%. Путин одобрил выход из ракетного договора Президент России Владимир Путин подписал закон, который приостанавливает действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Главой Европарламента стал итальянский депутат Новым председателем Европарламента избран итальянский депутат Давид-Мария Сассоли, который представляет союз партий социалистической направленности. Корреспондент.net собрал подробности согласования кандидатур на ключевые посты ЕС. Кабмин дал прогноз развития экономики до 2022 Кабинет Министров одобрил макропоказатели на 2020-2022 годы. Прогноз базируется на расчетах развития экономики Украины в целом и по секторам. Так, согласно базовому сценарию, в 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3,3%, в 2021 году − на 3,8%, в 2022 году − на 4,1%. По сценарию №2, в 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3,6%, в 2021 году − на 3,6%, в 2022 году − на 3,3%.

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Источник: korrespondent.net