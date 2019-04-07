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04. 07. 2019

Акрополь в Афинах закроют для туристов из-за жары

Афинский Акрополь в четверг, 4 июля, и пятницу, 5 июля, с 13.00 до 17.00 будет закрыт для посетителей из-за жары. Об этом со ссылкой на министерство культуры и спорта Греции сообщает РИА Новости.

Управление древностей Афин закрывает археологический памятник, поскольку, согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, температура воздуха превысит 40 градусов.

Посетителей, которые купили электронные билеты на эти даты и часы, просят связаться со службой продаж по электронной почте.

На всей территории Греции 4 и 5 июля будет стоять жара - метеорологи прогнозируют, что температура поднимется до 38-40 градусов.

Акрополь в Афинах является самым посещаемым археологическим памятником в Греции. В 2018 году его посетили 3,15 миллиона человек. Самым популярным музеем остается Музей Акрополя - в нем побывали 1,8 миллиона человек.

Напомним, накануне в Литве объявили режим ЧП из-за засухи. Фермеры опасаются потери половины урожая. А в Киеве зафиксированы первые температурные рекорды июля.

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Источник: korrespondent.net

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