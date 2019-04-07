Обострение на Донбассе: пятеро раненых

На Донбассе в течение прошедших суток обострилась ситуация - в результате обстрелов получили ранения пять украинских военнослужащих. Об этом в четверг, 4 июля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что незаконные вооруженные формирования 29 раз нарушили режим прекращения огня, 13 раз применив запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 120 и 82 мм.

Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Водяное, Опытное, Марьинка, Авдеевка, Лебединское, Новогригоровка, Красногоровка, Зайцевое, Травневое, Новолуганское, Пивденное, Попасная, Майорское, Новгородское, Крымское.

"В результате вражеских обстрелов пять украинских военнослужащих получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям", - отметили в пресс-центре.

Там также сообщили, что по данным разведки 3 июля один противник был уничтожен и семеро ранены.

С начала текущих суток, 4 июля, враг трижды обстрелял украинские позиции.

Напомним, за сутки 2 июля на Донбассе было 13 обстрелов, один военный получил ранение.

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Источник: korrespondent.net