В Торонто у Авакова спросили, кто заказал Катю Гандзюк

Активисты провели акцию Кто заказал Катю Гандзюк? во время Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходила в Канаде. Об этом в четверг, 4 июля, сообщила председатель правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик в Facebook.

"Устроили Авакову теплый прием в Канаде. Кто заказал Катю Гандзюк?", - написала она.

Активисты встретили появление на сцене министра Авакова плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Сам Аваков на своей странице в Twitter сообщил, что встречался с министром обороны Канады, с которым обсудил взаимодействие ВСУ, НГУ с канадскими вооруженными силами и закупку новой техники.

Ранее сообщалось, что в Генеральной прокуратуре заявили об отсутствии доказательств против бывших топ-чиновников Херсонской ОГА по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне произошло нападение на Екатерину Гандзюк. Тогда неизвестный облил общественную активистку концентрированной серной кислотой.

Были задержаны пятеро подозреваемых, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на законченное преступление – умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.

Также генпрокурор Юрий Луценко 11 февраля заявил, что организатором и заказчиком убийства Гандзюк является председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. Суд арестовал чиновника 15 февраля. В тот же день он вышел из СИЗО под залог в 2,5 млн гривен.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области огласил приговоры пяти обвиняемым в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

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Источник: korrespondent.net