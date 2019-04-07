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04. 07. 2019

Импичмент Трампу поддерживает почти половина американцев

Почти половина американцев считает, что президент США Дональд Трамп должен быть отстранен от занимаемой должности. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду, 3 июля, данные исследования, проведенного социологической службой Gallup.

Аналитики отмечают, что 45% респондентов поддерживают предложение многих демократов в Конгрессе США объявить главе государства импичмент. При этом 53% опрошенных считают, что Трампа не нужно отстранять от этой должности.

В результатах опроса наблюдается резкое размежевание по партийному признаку. Так, 7% сторонников Республиканской партии и 81% сторонников Демократической партии полагают, что американскому лидеру следует объявить импичмент.

Как отмечает Gallup, несмотря на то, что большинство населения против этого, число сторонников импичмента Трампа выше, чем аналогичный показатель у 42-го президента страны Билла Клинтона на фоне адюльтера с Моникой Левински и у 37 президента Ричарда Никсона в связи с Уотергейтским скандалом. При этом исследователи сообщили, что к Трампу благосклонно относятся лишь 41% населения страны.

В опросе, который проводился с 19 по 30 июня, приняли участие 1018 совершеннолетних американцев.

Напомним, такой же высокий уровень недоверия Трампу был зафиксирован и в мае. Тогда импичмент также поддерживали 45% американцев.

Ранее сообщалось, что в Сенате призвали запустить процедуру импичмента Трампа за попытки якобы помешать проведению расследования спецпрокурора Мюллера.

Сам Трамп ранее заявлял, что американцы восстанут, если ему объявят импичмент.

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Источник: korrespondent.net

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