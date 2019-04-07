Возле Станицы-Луганской горит заминированный лес

Вблизи села Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества возникло возгорание лесной подстилки в двух местах на общей площади около 20 га. Тушение не проводится в связи с тем, что данная территория заминирована. Об этом в четверг, 4 июля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства. Пиротехническим подразделением ГСЧС проводятся работы по разминированию местности.

По состоянию на 7:00 4 июля к месту пожара направлено 110 человек и 25 единиц техники, из них от ГСЧС 86 человек и 20 единиц техники, в том числе пиротехническая группа в составе 10 человек и три машины.

Напомним, несмотря на договоренности о разведении армейских сил в Станице Луганской, все правоохранители системы МВД продолжают нести службу в этом городе и следить за порядком. Кроме того, усилены отдельные подразделения.

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Источник: korrespondent.net