Нацбанк утилизировал банкнот на 23 млрд

Национальный банк Украины за пять месяцев текущего года утилизировал не пригодных к обращению банкнот на общую сумму 23,1 млрд гривен. Об этом в четверг, 4 июля, сообщает пресс-служба НБУ в ответ на запрос УНН.

"Национальным банком Украины за 5 месяцев 2019 было утилизировано не пригодных к обращению банкнот в количестве 263 600 000 штук на общую сумму 23,1 млрд гривен", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, Национальный банк с 25 октября 2019 вводит в обращение банкноту нового высокого номинала - 1000 гривен.

Кроме того, Национальный банк продал неразрезанные банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен почти на 10 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net