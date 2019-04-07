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04. 07. 2019

В ООН заявили о поддержке украинских реформ

Организация Объединенных Наций поддерживает курс реформ в Украине для достижения целей устойчивого развития страны к 2030 году. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани на конференции в Торонто по поддержке украинских реформ отметила важность роли доноров в этом вопросе.

"ООН полностью поддерживает реформы, которые обсуждаются на этой конференции. С помощью доноров агентства ООН за последние годы были мощными партнерами и участниками этих реформ в сферах, относящихся к их компетенции и профессии, чтобы достичь прогресса", - отметила координатор.

Также Лубрани уточнила, что речь идет о помощи в реформе децентрализации, сфер здравоохранения, образования, охраны окружающей среды и энергетики. Кроме того, организации ООН оказывают помощь в вопросе борьбы с коррупцией в Украине.

Напомним, на встрече с представителями бизнеса из Economic Club of Canada в Торонто Зеленский призвал инвестировать в украинский бизнес. Как известно, президент Украины Зеленский находится в Канаде с рабочим визитом.

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Источник: korrespondent.net

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