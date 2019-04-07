Гибель моряков в РФ: названа основная причина ЧП

Основной причиной ЧП на глубоководном аппарате в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 подводников, стал пожар в аккумуляторном отсеке. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу, сообщается на сайте Кремля в четверг, 4 июля.

"Установлена основная причина происшествия - это пожар в аккумуляторном отсеке", - сообщил Шойгу, добавив, что далее пожар "получил некое распространение".

Также Шойгу доложил Путину о том, что поврежденный пожаром глубоководный аппарат ВМФ подлежит восстановлению. "Первая оценка - ремонт возможен. В нашем случае не просто возможен, а обязателен", - сказал Шойгу, уточнив, что сейчас оцениваются сроки, в которые можно будет выполнить эти работы.

По словам министра, ядерная энергетическая установка на пострадавшем от пожара подводном аппарате полностью изолирована и безлюдна.

"Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии", - сказал глава Минобороны.

Он подчеркнул, что это позволяет надеяться на "достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата".

Ранее сообщалось, что в результате ЧП выжили четыре человека.