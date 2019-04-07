В Австралии министр сломал руку во время армрестлинга с генпрокурором

В Австралии министр Виктор Доминелло сломал руку во время армрестлинга с генеральным прокурором Марком Спикмэном. Об этом сообщает The Guardian в четверг, 4 июля.

Мужчины решили соревноваться во время обеденного перерыва в кабинете Доминелло, но что-то пошло не так, и министр заработал трещину в плечевой кости.

"У меня нет комментариев, кроме того, что в моих отношениях с Виктором нет никакой трещины", - заявил Спикмэн и уточнил, что инцидент произошел в сентябре 2018 года.

Представитель самого Доминелло заявил, что "он получил трещину плечевой кости и лечился в государственной больнице".

Напомним, что ранее беглого молдавского политика в РФ обвинили в контрабанде наркотиков.

Политик и журналист подрались в эфире

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net