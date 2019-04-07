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04. 07. 2019

В Австралии министр сломал руку во время армрестлинга с генпрокурором

В Австралии министр Виктор Доминелло сломал руку во время армрестлинга с генеральным прокурором Марком Спикмэном. Об этом сообщает The Guardian в четверг, 4 июля.

Мужчины решили соревноваться во время обеденного перерыва в кабинете Доминелло, но что-то пошло не так, и министр заработал трещину в плечевой кости.

"У меня нет комментариев, кроме того, что в моих отношениях с Виктором нет никакой трещины", - заявил Спикмэн и уточнил, что инцидент произошел в сентябре 2018 года.

Представитель самого Доминелло заявил, что "он получил трещину плечевой кости и лечился в государственной больнице".

Напомним, что ранее беглого молдавского политика в РФ обвинили в контрабанде наркотиков.

Политик и журналист подрались в эфире

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Источник: korrespondent.net

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