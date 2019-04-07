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04. 07. 2019

Зеленский обсудил с депутатами Канады усиление санкций против РФ

Во время первой официальной встречи членов группы дружбы с Украиной парламента Канады и Президента Украины Владимира Зеленского речь шла об усилении санкционного давления на Россию. Об этом в четверг, 4 июля со ссылкой на председателя группы дружбы Бориса Вжесневского, сообщает Укринформ.

"Члены группы дружбы с Украиной парламента Канады провели очень конструктивную и информативную встречу с Президентом Зеленским и его командой. Разговор был честным и включал такие важные вопросы, как: ужесточение санкций против России и предоставление Украине оборонного летального оружия", - сказал Вжесневский.

Он отметил, что члены группы "подтвердили настрой Канады стоять бок о бок с народом Украины в этом и других важных вопросах".

Вжесневский добавил, что во время встречи передал Зеленскому оригинальную печатную пластину, которую канадские украинцы использовали в незаконных типографиях на территории Украины до провозглашения Независимости.

"Я объяснил, что Канада была не только первым Западным государством, признавшим независимость Украины, но украинские канадцы также играли важную роль на пути украинцев к Независимости", - рассказал депутат.

Со своей стороны, как сообщили в пресс-службе президента, Владимир Зеленский отметил активную позицию канадских парламентариев по противодействию российской агрессии и внедрение мощных канадских санкций против РФ.

Cмотрите фотогалерею: Зеленский обсудил с депутатами Канады усиление санкций против РФ

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Напомним, президент Украины Зеленский находится в Канаде с рабочим визитом. Во вторник он провел ряд встреч, в частности - с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

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Источник: korrespondent.net

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