Куда пойти в Киеве на выходных 6-7 июля

Выходные в столице будут жаркими и насыщенными событиями. Киевлянам и гостям столицы будет куда сходить, чтобы весело и с пользой провести этот уик-энд.

Korrespondent.net расскажет, куда пойти в Киеве на выходные 6-7 июля 2019 года. В столице массово отпразднуют Ивана Купала, пройдут несколько фестивалей, концертов и перформансов, некоторые посвящены Дню независимости США.

KUPALA

KUPALA / фото: Наш Киев

5-6 июля пройдет первый праздник Купала этого уик-энда - фестиваль KUPALA. Это будет модернизированное действие, ведь прыгать через костер гости будут под электронную музыку и лазерный свет. В рамках феста пройдет Market 3.1. с новым ассортиментом товаров, декором и концепцией проведения мероприятия.

Можно приобрести: национальную одежду, вышиванки, венки с живыми цветами, другие аксессуары. Изюминка в том, что маркет будет работать ночью, что очень удобно для киевлян после рабочего дня в пятницу. Те, кто придет в длинном платье, с венком на голове или цветами в волосах, получит 50%-ную скидку на вход. Начало в 18.00.

Где: Киев, Арт-завод Платформа, ул. Магнитогорская, 1а

Стоимость: 200 грн.

Ночь на Ивана Купала 2019

JUST IN SPACE / фото: uFest.in.ua

5 июля предлагают посетить PRE-PARTY фестиваля в арт-пространстве JUST IN SPACE (ул. Братская, 6). А уже 6 июля в X-PARK пройдет праздник “Купальская ночь”, 7 июля - День Радости, Мечты и Надежды. На празднике будут работать сразу три локации: главная сцена, театральная сцена и сцена на воде, а также запланированы мастер-классы по народным искусствам.

Для детей организуют активное пространство, а взрослые оценят большой фудкорт и ярмарку хенд-мейд продукции. В 18.00 пройдет спускание на воду венков, а после захода солнца планируют устроить прыжки через костер. Развлекать гостей будут лучшие этно-коллективы, хедлайнеры феста - Катя Бужинская, Lucky4, Дмитрий Бабак, INGRET. Начало в 10.00.

Где: Киев, X-Park, Парк Дружбы народов, пр-т Романа Шухевича, 2

Стоимость: 99-1499 грн (для 5 человек на 2 дня феста)

Ивана Купала в Пирогово

Ивана Купала в Пирогово / фото: Vgorode

6-7 июля в Иванов день здесь организовывают народные гулянья. Праздник будет наполнен старинными купальськими обрядами на воде с венками, кострами и травами, старинным гаданием и вождением хороводов. Дополнят праздничные мероприятия современные украинские исполнители и фольклорные коллективы из разных областей страны. Запланировано проведение мастер-классов, основной - по плетению венков. В конце вечера для посетителей споет DZiDZIO. Начало в 17.00.

Где: Киев, М. Теремки, Национальный музей народной архитектуры и быта Украины Пирогово, ул. Академика Тронько

Стоимость: 50 грн

Ивана Купала в “Мамаевой слободе”

Ивана Купала в “Мамаевой слободе” / фото: Bodo Life

6-7 июля в “Мамаевой слободе” намечается грандиозное костюмированное празднование у истоков речки Лыбидь и озера Красавица. Романтическую атмосферу в ночь на праздник Купала помогут почувствовать фольклорные коллективы “Панночка-козачка”, “Терлич-трава” и “Бурсацькі троїсті музики”. Все вместе отправятся искать дерево черноклена, которое исполнит роль Марены. Традиционный костер зажгут вечером, а днем запланированы массовые гуляния с песнями, танцами и хороводами. Начало в 12.00.

Где: Киев, ул. Донца, 2

Стоимость: 120 грн

Playboy Pool Party

Playboy Pool Party / фото: funtime.kiev.ua

6 июля публике 21+ предлагают весело провести время у бассейна. В загородном комплексе KNZS пройдет самая жаркая вечеринка лета, которую организовывает легендарный журнал PLAYBOY. Гостям предложат поучаствовать в конкурсе Miss Bikini, а развлекать публику будут: Даша Астафьева, шоу от DJ NANA, Bunny Girls, ведущая вечера - Маша Виноградова.

Победительница конкурса выиграет фотосет в журнале PLAYBOY. Звездное жюри шоу: главред PLAYBOY Влад Иваненко, лидер группы O.Torvald Женя Галич, «Мистер Украина» и актер Богдан Юсипчук, певица и модель Даша Астафьева.

Где: Киев, KNZS, Столичное шоссе, 275 (Центральный Парк Конча-Заспы)

Стоимость: 800-4000 грн

MONATIK

MONATIK / фото: kp.ua

Не успел Дима Монатик отдохнуть от грандиозного шоу в столичном Дворце спорта, как уже 6 июля он даст концерт в приватном отельном комплексе. В субботу здесь организуют Grand Opening Party в честь дня рождения клуба. MONATIK исполнить часть своей новой программы и это отличный шанс для тех, кто не видел шоу артиста 1 июня. Начало в 19.00

Где: Киевская область с. Вишеньки, WISH Family Space, ул. Набережная, 29

Стоимость: 3500 грн

Івана Купала 2019. Party

Івана Купала 2019. Party / фото: Информатор Киев

6-7 июля в SKY FAMILY PARK ночное семейное пати в честь праздника Ивана Купала. Уже традиционно для гостей: мастер-классы по плетению венков и изготовлению народных атрибутов, концерт исполнителей и диджеев, купальское таинственное действие с обрядами и масса других развлечений. Начало в 22.00

Где: Киев, SKY FAMILY PARK, пр-т. Ватутина, 2т

Стоимость: 250 грн

Kyiv Sunday Breakfast

Kyiv Sunday Breakfast / фото: vseprokiev.com.ua

7 июля состоится городской пикник в парке в формате завтрака. Позавтракать предложат блюдами из лучших ресторанов Киева. В меню легкие французские завтраки, необычные каталонские, в общей сложности более 40 вариантов, в том числе вегетарианские и веганские, фитнес-завтраки.

В рамках мероприятия пройдут спортивные соревнования, лекции о правильном питании и спорте. И все это под джазовые мотивы. Начало в 9.30

Где: Киев, М. Выставочный центр, Сад желаний на ВДНГ, пр-т Глушкова, 1

Стоимость: 80 грн

The Unsleeping

The Unsleeping / фото: neformat

7 июля на ЮБК выступит альтернативный уманский рок-коллектив. Используя референсы, группе удалось сохранить свою уникальность. Каждый трек The Unsleeping одновременно похож на все и не похож ни на что из ранее услышанного.

Альбом группы EP “Deviatve” музыкальные критики назвали одним из лучших в прошлом году. Сегодня коллектив находится в списке по отбору на престижный международный фест Sziget. Вместе с The Unsleeping выступит группа Our Atlantic. Начало в 19.30.

Где: Киев, М. Почтовая площадь, Труханов остров, ЮБК

Стоимость: 200 грн

American Independence Day Picnic 2019

American Independence Day Picnic 2019 / фото: MoeMisto.ua

6 июля в Kyiv International School - QSI пройдет American Independence Day Picnic 2019, также с размахом отметят день рождения США в Американском доме. Здесь будет All American Independence Day - традиционное ежегодное мероприятие. Обещают танцы, песни, музыка, бургеры и прочую еду в американском стиле на гриле, прохладительные напитки, игры и призы. Начало в 12.00.

Где: Киев, М. Лукьяновская, America House Kyiv, ул. Николая Пимоненко, 6

Стоимость: вход свободный в Американский народный дом, в QSI - 250 грн.

Источник: korrespondent.net