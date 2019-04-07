Лента RSS
Подписаться на ленту
04 июля 2019, четверг, 11:40
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
04. 07. 2019

Подросток изнасиловал 8-летнюю родственницу в Николаевской области

В Витовском районе Николаевской области полиция подозревает 15-летнего подростка в изнасиловании 8-летней девочки. Об этом сообщает издание Криминальная Украина в четверг, 4 июля.

Девочка гостила у родственников, а когда за ней вернулась мать, женщина обнаружила у дочери телесные повреждения. Она отправилась с дочерью в больницу, где доктора сообщили, что девочку, вероятно, изнасиловали.

Тогда же врачи позвонили в полицию, и в дело вмешались правоохранители. Теперь с подозреваемым подростком работают следователи и психологи. По факту изнасилования открыли уголовное производство. Если вину подозреваемого подтвердят, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что ранее в Мариуполе задержали мужчину за попытку изнасилования 11-летней девочки.

В Умани среди белого дня изнасиловали школьницу

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Я вас правильно понял, вам 28 лет, и вы хотите причёску, как у Джека Воробья?!
- Капитана Джека Воробья.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.