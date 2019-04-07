Подросток изнасиловал 8-летнюю родственницу в Николаевской области

В Витовском районе Николаевской области полиция подозревает 15-летнего подростка в изнасиловании 8-летней девочки. Об этом сообщает издание Криминальная Украина в четверг, 4 июля.
Девочка гостила у родственников, а когда за ней вернулась мать, женщина обнаружила у дочери телесные повреждения. Она отправилась с дочерью в больницу, где доктора сообщили, что девочку, вероятно, изнасиловали.
Тогда же врачи позвонили в полицию, и в дело вмешались правоохранители. Теперь с подозреваемым подростком работают следователи и психологи. По факту изнасилования открыли уголовное производство. Если вину подозреваемого подтвердят, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, что ранее в Мариуполе задержали мужчину за попытку изнасилования 11-летней девочки.
В Умани среди белого дня изнасиловали школьницу
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Источник: korrespondent.net
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