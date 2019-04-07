Лента RSS
Подписаться на ленту
04 июля 2019, четверг, 11:44
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
04. 07. 2019

Почти 30 человек погибли при крушении судна в Карибском море

В Карибском море затонуло рыболовецкое судно, на борту которого находилось 73 человек, на Deutsche Welle.

В результате крушения погибли по меньшей мере 27 человек, девять счтиются пропавшими без вести, удалось спасти 47 человек.

Представитель вооруженных сил Гондураса Хосе Доминго Меза заявил, что лодка отправилась на промысел в непогоду, что стало причиной ее крушения.

При этом он сообщил, что еще одно рыболовецкое судно пострадало за несколько часов до этого инцидента.

Напомним, в июне в результате крушения судна у берегов Индонезии погибли 19 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Я вас правильно понял, вам 28 лет, и вы хотите причёску, как у Джека Воробья?!
- Капитана Джека Воробья.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.