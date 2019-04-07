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04. 07. 2019

Путин: США начали задумываться над возобновлением диалога с РФ

Президент России Владимир Путин считает, что США задумались над возобновлением двустороннего диалога с Россией по широкому кругу стратегических вопросов. Об этом он заявил в интервью газете Corriere della Sera, опубликованном в четверг, 4 июля, накануне его визита в Италию, сообщает ТАСС.

"Кажется, Вашингтон начал раздумывать над восстановлением диалога по широкому набору стратегических вопросов", – сказал Путин.

Он также отметил, что у России есть политическая воля на достижение конкретных договоренностей в сфере контроля над вооружениями, что способствовало бы международной стабильности.

"Сейчас слово за США. Об этом мы говорили с президентом Трампом во время нашей последней встрече на саммите "двадцатки" в Японии", – добавил Путин.

По его словам, Россия не ведет гонку вооружений, но хочет обезопасить себя.

"Сравните, сколько тратит на оборону Россию – около $48 млрд, и сколько США – более $700 млрд.", – сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия не даст втянуть себя в подобную гонку, но должна гарантировать собственную безопасность.

Напомним, 28 июня, в рамках саммита G20 в Осаке состоялась встреча Путина и Трампа, по итогам которой президент США назвал Путина прекрасным парнем.

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Источник: korrespondent.net

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