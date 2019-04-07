В Раде второй день подряд присутствует лишь 50 депутатов

Рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса в четверг, 4 июля, проходит в практически в пустом сессионном зале Верховной Рады, сообщает УНИАН.
Отмечается, что в начале заседания в сессионном зале присутствуют лишь 52 народных депутата. В то же время, по данным на табло, на пленарное заседание зарегистрировались по карточкам 226 народных депутатов.
Сегодня парламент продолжил рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса с 2786 поправки, а в целом поправок более 4600.
Напомним, накануне на заседании Рады присутствовало менее 50 депутатов.
Ранее активисты назвали худших депутатов Рады. Их отбирали по шести критериям.
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Источник: korrespondent.net
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