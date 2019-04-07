МИД ответил ПАСЕ по наблюдателям на выборах

Верховная Рада не обязана приглашать представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за выборами в Украине. Об этом в четверг, 4 июля, сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, пишет УНИАН.

Так она прокомментировала заявление президента ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье о том, что Украина обязана приглашать наблюдателей Ассамблеи для мониторинга избирательных кампаний.

"В предыдущие годы между Верховной Радой Украины и Парламентской ассамблеей Совета Европы существовали дружеские, партнерские отношения, которые сегодня вряд ли можно так охарактеризовать. На том этапе, когда было доверие и взаимное уважение, Парламентская ассамблея Совета Европы пользовалась авторитетом, руководство ВРУ инициативно приглашало ПАСЕ наблюдать за выборами в Украине", - отметила спикер МИД.

"К сожалению, на июньской сессии этот совещательный орган Совета Европы (ПАСЕ) сам проголосовал за необязательность выполнения своих решений, когда, по сути, отменил требование к России выполнять не одно, а целых 7 решений, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины. Поэтому вопрос к госпоже Паскье, готова ли она осуществлять шаги к возвращению авторитета совещательного органа Совета Европы и затем - его решений", - подчеркнула Зеленко.

"Ассамблея в своих правилах процедуры отметила, что наблюдать за выборами является правом Ассамблеи. Но это вовсе не означает, что парламент обязан приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами. На сегодня в МИД нет ни одного обращения от этого совещательного органа, а есть ли оно во ВРУ или ЦИК, нам неизвестно", - добавила она.

При этом спикер МИД отметила, что Украина не нарушила ни один из документов Совета Европы, обязательных для исполнения.

Как сообщалось, 2 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий отозвал приглашение ПАСЕ направить в Украину наблюдателей на досрочные парламентские выборы. Такое решение связано с тем, что 26 июня ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.

Накануне в делегация ПАСЕ досрочно прекратила работу в Украине.

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Источник: korrespondent.net