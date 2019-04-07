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04. 07. 2019

На Львовщине семилетний мальчик погиб под обвалом песка

В Золочевском районе на Львовщине 7-летний мальчик погиб под обвалом песка. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 4 июля.

Трагедия произошла накануне вечером. Как предварительно установили правоохранители, ребенок играл в куче песка возле двора. В какой-то момент песок сдвинулся и присыпал мальчика. Он скончался до приезда медиков.

По данному факту открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.2 ст.115 УК Украины) с пометкой "несчастный случай". Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

Напомним, в Мариуполе двух детей насмерть засыпало песком. Двое мальчиков 11 и 12 лет погибли в результате осыпания насыпи песка в заброшенном ангаре.

Также в Ровенской области школьник погиб из-за обвала песка в яме глубиной два метра.

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Источник: korrespondent.net

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