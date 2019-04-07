В СНБО рассказали, как будут реформировать Укроборонпром

Совет национальной безопасности и обороны создаст Координационный центр по внедрению реформ оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил секретарь СНБО Александр, сообщает в четверг, 4 июля, пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на межведомственном совещании по реформированию ОПК Данилюк отметил, что этот центр должен будет осуществить быстрый и всесторонний анализ нынешней ситуации, выбрать оптимальную модель реформирования сферы ОПК, в том числе в части полного исключения вероятности коррупционных действий и участия политиков в этой сфере.

Среди других задач центра - эффективно координировать процесс имплементации реформ.

Участники межведомственного совещания приняли решение о разработке программы реформирования системы управления госконцерном Укроборонпром, внедрении законодательных инициатив в сфере ОПК, создании действующего механизма общественного контроля.

Ранее Данилюк заявил, что Укроборонпром не будет ликвидирован. Его реформируют с помощью иностранных специалистов.

Напомним, ликвидировать Укроборонпром предложила группа депутатов Верховной Рады, которые считают неэффективным управление предприятием.

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Источник: korrespondent.net