От налоговиков сбежал похищенный ими бизнесмен – СМИ

С одной из загородных туристических баз Днепра, где его насильно удерживали представители налоговых органов, смог сбежать директор компании Софт Ойл Кирилл Суворов, сообщают журналисты программы Подробности.

Напомним, об исчезновении бизнесмена его коллеги сообщали 27 мая.

По словам Суворова, в тот день его силой заставили сесть в машину и сообщили, что везут в областную налоговую давать показания.

"Начали давить психологически, требуя подписать отказ от своей фирмы, угрожали расправой и пытками", - сообщил он.

Под давлением Суворов подписал бумаги, после чего его отправили на загородную базу отдыха и поместили под охрану.

Пока искали директора компании, на имущество Софт Ойл решением районного суда Днепра был наложен арест.

Тем временем работники компании подали заявления о пропаже в правоохранительные органы, но реакции не получили.

"Обращались во все возможные инстанции - и суды, и райотделы, и в ГБР, в налоговую обращались - потому что знаем, что возбуждено уголовное производство. Нам отвечали: нет, у нас его нету", - заявил владелец компании Дмитрий Олейник.

После этого, по словам Олейника, неизвестные связались с ним и начали просить "оказать финансовую поддержку налоговой милиции" в размере нескольких сотен тысяч долларов.

В целом Суворов провел в заточении более 3 недель, после чего ему удалось сбежать из-под охраны.

Как выяснил адвокат семьи похищенного Егор Латайко, директора Софт Ойл держали поочередно на двух загородных базах отдыха. Фискалы впоследствии назвали свои действия "программой защиты свидетеля".

По информации представителей Софт Ойл, после этих событий решение суда об аресте имущества компании было отменено, а апелляция адвокатов Софт Оил - удовлетворена. Кроме того, компания подала жалобы на действия налоговиков во все правоохранительные органы, в том числе ГПУ и СБУ.

Ранее Олейник рассказал о крупном контракте Софт Ойл, после чего началась активность налоговых органов.

"В начале мая украинская компания ТОВ Софт Ойл подписала контракт на поставки масла базового в Украину. В 20-х числах мая в Николаев пришли два танкера с товаром. С разрешения и под контролем таможни в Николаеве масло было слито, также были отобраны образцы для лабораторных анализов. Уже 28 мая лаборатория выдала заключение, что декларант правильно определил код товара. Это полностью подтверждало таможенные декларации на импорт. Была оплачена первая часть сборов в бюджет в размере 8 миллионов гривен, мы были готовы заплатить в бюджет еще 34 млн гривен. Однако за день до этого директор компании просто исчез, а груз оказался заблокирован по ходатайству фискальной службы Днепропетровской области", - рассказал Олейник, добавив, что "причина давления на компанию, похищения директора и блокирования груза на таможне - вымогательство фискальных органов Днепропетровской области".

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Источник: korrespondent.net