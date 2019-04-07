Еврокомиссар назвал сроки газовых переговоров

Газовые переговоры между Россией и Украиной при учатии Еврокомиссии возобновятся в сентябре. Об этом в четверг, 4 июля, выступая в Европарламенте заявил заместитель председателя ЕК Марош Шефчович, сообщает ТАСС.

"Я могу вас информировать, что трехсторонние переговоры по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией возобновятся уже в сентябре", - сказал он, обращаясь к евродепутатам.

Он подчеркнул, что сделает со своей стороны все, чтобы "транзит газа через Украину продолжился в долгосрочной перспективе".

"Я бы хотел подчеркнуть нашу полную поддержку Украине, мы продолжим наши усилия по поддержке урегулирования на основе минских соглашений. Это наш приоритет. Европейская комиссия повторит этот тезис на следующей неделе в Киеве на саммите ЕС - Украина", - сказал Шефчович.

Напомним, действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Два раунда переговоров результатов не дали. Каждая из сторон настаивает на своих условиях соглашения. В связи с этим Украина готовится к полной остановке транзита газа, но в ЕС уверены, что соглашения удастся достичь.

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Источник: korrespondent.net